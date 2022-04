El. ME: Reprezentacja Polski rozegra ostatnie mecze w eliminacjach

Polki w Lubinie zagrają po raz czwarty. Do tej pory dolnośląski parkiet był dla seniorek szczęśliwy. W październiku 2015 roku w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Kobiet 2016, reprezentacja Polski pokonała Finlandię 29:12. We wrześniu 2017 roku podczas meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2018 wygrała z reprezentacją Włoch 40:13. Największym sukcesem było pokonanie silnej reprezentacji Serbii 6 czerwca 2019 roku 30:27.

Teraz czas na Szwajcarię. Obie ekipy zagrają ze sobą po raz ósmy w historii. Biało-Czerwone przystąpią do tego spotkania w roli faworyta. Szwajcaria z kolei zrobi wszystko, żeby zanotować pierwsze w historii zwycięstwo. Zespół od 2018 roku prowadzi Duńczyk Martin Albertsen. Liderką reprezentacji Szwajcarii jest Kerstin Kundig.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie spotkania kadry w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mecze Polek z wysokości trybun oglądało za każdym razem ponad trzy tysiące kibiców z różnych regionów naszego kraju. Regionalne Centrum Sportowe to na co dzień dom aktualnych Mistrzyń Polski - Zagłębia Lubin.

Polki awans na Euro zapewniły sobie po przyznanych walkowerach za mecze z Rosją. Obecnie są liderem grupy 1 z wielką szansą na awans do imprezy głównej z kompletem zwycięstw. Mistrzostwa Europy 2022 odbędą się w dniach 4-20.11.2022 w Słowenii, Czarnogórze i Macedonii Północnej. W turnieju weźmie udział łącznie szesnaście zespołów.

Konsultacja szkoleniowa reprezentacji Polski rozpocznie się 17 kwietnia w Warszawie. Trzy dni później w Alytus "Biało-Czerwone" rozegrają mecz kwalifikacyjny do finałów ME 2022 z Litwą. Od 21 kwietnia reprezentantki Polski przebywać będą na zgrupowaniu w Legnicy, a 24 kwietnia w kolejnym meczu eliminacyjnym zmierzą się ze Szwajcarią. Spotkanie w hali RCS w Lubinie rozpocznie się o godzinie 16:15.

Zawodniczki powołane na mecze z Litwą i Szwajcarią

Bramkarki:

Barbara Zima - KPR Gminy Kobierzyce

Monika Maliczkiewicz - MKS Zagłębie Lubin S.A

Adrianna Płaczek - Nantes AH /FRA/

Rozgrywające:

Kinga Achruk - MKS Lublin S.A

Emilia Galińska - MKS Zagłębie Lubin S.A

Monika Kobylińska - Brest Bretagne

Karolina Kochaniak -Sala - MKS Zagłębie Lubin S.A

Natalia Nosek - ESBF Besancon /FRA/

Aleksandra Rosiak - ESBF Besancon /FRA/

Romana Roszak - MKS Lubin S.AJoanna Wołoszyk - EKS Start Elbląg



Skrzydłowe:

Magda Balsam - EUROBUD JKS Jarosław

Adrianna Górna - MKS Zagłębie Lubin S.A

Aneta Łabuda - MKS Zagłębie Lubin S.A

Dagmara Nocuń - TUS Metzingen /GER/

Daria Zawistowska - MKS Zagłębie Lubin S.A





Obrotowe:

Sylwia Matuszczyk - Eurobud JKS Jarosław

Joanna Szarawaga - MKS Lublin S.A