Demolka w meczu reprezentacji Polski. Awans na mistrzostwa stał się faktem

Polskie piłkarki ręczne marzą o tym, by być takim mocnym średniakiem w europejskim i światowym handballu, który potrafi "napsuć krwi" potentatom. Ostatni mundial pozostawił tu sporo wątpliwości, ZPRP zaufał jednak wizji norweskiego trenera Arne Senstada , pozostawił go na stanowisku.

Jednak pierwsze spotkanie tych eliminacji z Kosowem nie było wielkim popisem naszej drużyny. Rok temu polskie piłkarki ręczne dość brutalnie pokazały reprezentacji Kosowa, że jej aspiracje do gry w mistrzowskich imprezach są jednak trochę na wyrost. W Bielsku-Białej Polska wygrała 36:22, w Prisztinie 32:20. W czwartek w Kosowie miało być podobnie, wygrana wydawała się być formalnością. Tymczasem to "kopciuszek" po kilku minutach prowadził 5:1, aż do przerwy miał inicjatywę. Polki opanowany sytuację dopiero w drugiej połowie, wygrały 34:27.