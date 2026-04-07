Słowacja - Polska w 5. kolejce EHF EURO CUP kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 08 kwietnia 2026 godz. 18:00
Spotkanie pomiędzy Słowacją a Polską to ważne starcie w ramach rozgrywek EHF EURO Cup 2026, w którym nasza kobieca reprezentacja walczy o awans do wrześniowego turnieju Final4. Po serii trudnych meczów z europejskimi potęgami, biało-czerwone jadą na Słowację z jasnym celem – wywalczeniem kompletu punktów, co jest niezbędnym warunkiem do zachowania szans na końcowy sukces. Gospodynie jak dotąd zamykają tabelę grupy bez zdobyczy punktowej, jednak przed własną publicznością z pewnością postawią twarde warunki, licząc na sprawienie niespodzianki.