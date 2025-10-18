Rumunia - Polska w 2. kolejce EHF Euro Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 19 października 2025 godz. 18:00W 2. kolejce Women’s EHF Euro Cup piłkarki ręczne reprezentacji Polski zmierzą się z Rumunią. Spotkanie odbędzie się 19 października w Rumunii i zapowiada się bardzo ciekawie - obie drużyny prezentują ofensywny styl gry i walczą o cenne punkty przed kolejnymi etapami rozgrywek. Kibice mogą spodziewać się zaciętego pojedynku i sporej dawki emocji na parkiecie. Polki w 1. kolejce pewnie pokonały reprezentację Słowenii 28-20. Jak będzie tym razem? Zapraszamy na relację na żywo.