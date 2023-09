Zwycięstwa faworytów. Nieudany debiut beniaminka

Aktualne mistrzynie Polski w zaledwie kilka dni mogły przekonać się o tym, jakie jest to uczucie rozbić rywala różnicą kilkunastu bramek, jak i poczuć smak takiej porażki. Inauguracja Orlen Superligi Kobiet rozpoczęła się od zwycięstwa lubinianek z MKS-em URBIS Gniezno 35:16 (15:8). O ile w przypadku tych rozgrywek, to zespół prowadzony przez Bożenę Karkut dominuje nad swoimi rywalami, to w Lidze Mistrzyń było odwrotnie. KGHM MKS Zagłębie Lubin przegrało ze słoweńskim RK Krim Mercator Lublana 18:36 (6:19).