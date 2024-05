Zobacz kto zagra o Superpuchar Polski w piłce ręcznej - Łódź ’24

W meczu o Superpuchar mężczyzn zobaczymy dwa najlepsze polskie kluby ostatnich lat. Będzie to ORLEN Wisła Płock (triumfator ORLEN Pucharu Polski) oraz Industria Kielce , która już teraz zapewniła sobie minimum Wicemistrzostwo kraju - zespół aktualnie mierzy się w walce o zwycięstwo w lidze z ORLEN Wisłą Płock. Mistrzem Polski zostanie drużyna, która w finale fazy PLAY-OFF wygra dwukrotnie. W pierwszym spotkaniu zwyciężyli Nafciarze, a kolejny mecz już 26 maja w Kielcach. Starcia płocko-kieleckie od lat elektryzują fanów piłki ręcznej. To dwa kluby, które są potęgami nie tylko na rodzimym, ale i europejskim podwórku.

Organizatorzy Superpucharu zapewniają, że rozegranie 7 września dwóch spotkań na najwyższym poziomie to nie wszystko. W planach jest sporo imprez towarzyszących, stref kibica oraz atrakcji dla dużych i małych sympatyków piłki ręcznej.

- W ligowej piłce ręcznej od pewnego czasu planowaliśmy realizację nowego projektu, który byłby okazją do promocji dyscypliny na niespotykaną dotąd skalę - w nowej lokalizacji, kilkunastotysięcznej hali, z dużym show i wydarzeniami towarzyszącymi. Widowisko, które byłoby namiastką tego, co się dzieje w trakcie Final4 Ligi Mistrzów w Kolonii. Chcemy, by takim wydarzeniem był mecz o Superpuchar Polski - mówił podczas konferencji prasowej Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.