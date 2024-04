Znamy datę Superpucharu Polski w piłce ręcznej – Łódź ‘24. Bilety już w sprzedaży!

Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Kiedy mecze? Co z biletami?

Rywalizacja o trofeum odbędzie się w sobotę 7 września w Atlas Arenie, a w ramach Superpucharu Polski w piłce ręcznej - Łódź ‘24 , zostaną rozegrane dwa spotkania. Pierwszym z nich będzie starcie KGHM Zagłębia Lubin (drużyna zapewniła sobie czwarty raz z rzędu tytuł mistrzyń Polski na cztery serie przed zakończeniem sezonu 2023/2024) z triumfatorkami ORLEN Pucharu Polski Kobiet . Następnie do walki staną najlepsze męskie zespoły, czyli zwycięzca ORLEN Superligi z triumfatorem ORLEN Pucharu Polski Mężczyzn .

Organizatorzy wydarzenia zapewniają, że rozegranie w tym dniu dwóch spotkań na najwyższym poziomie to nie wszystko. W planach jest sporo imprez towarzyszących, stref kibica oraz atrakcji dla dużych i małych sympatyków piłki ręcznej .

Superpuchar Polski niczym Final4 Ligi Mistrzów? Prezes Superligi wprost

- W ligowej piłce ręcznej od pewnego czasu planowaliśmy realizację nowego projektu, który byłby okazją do promocji dyscypliny na niespotykaną dotąd skalę - w nowej lokalizacji, kilkunastotysięcznej hali, z dużym show i wydarzeniami towarzyszącymi. Widowisko, które byłoby namiastką tego, co się dzieje w trakcie Final4 Ligi Mistrzów w Kolonii. Chcemy, by takim wydarzeniem był mecz o Superpuchar Polski - mówił podczas konferencji prasowej Piotr Należyty, prezes Superligi sp. z o.o.