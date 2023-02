Piłka ręczna. Edward Jankowski zdobywał mistrzostwa Polski z klubem z Lublina

Po powrocie do Lublina, drużyna - nosząca wówczas nazwę SPR - pod jego wodzą w 2005 roku odzyskała utracone rok wcześniej mistrzostwo Polski i przez kolejnych pięć lat nie oddawała korony. Do 2013 roku Jankowski był członkiem sztabu szkoleniowego lubelskiego zespołu, do którego wrócił jeszcze w sezonie 2020/21 wspierając Monikę Marzec.