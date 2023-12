Złe wieści tuż przed mistrzostwami Europy. Gwiazda reprezentacji ma problem

Styczniowe mistrzostwa Europy będą pierwszą wielką imprezą dla Marcina Lijewskiego w roli selekcjonera reprezentacji Polski, zarazem też dla Polski ostatnią szansą na wywalczenie przepustki do turnieju przedolimpijskiego. Szanse na to są niewielkie, ale już rywalizacja wśród pań pokazała, że warto walczyć. Hiszpanki zagrają o igrzyska właśnie dzięki dziewiątej lokacie wywalczonej rok temu w mistrzostwach kontynentu.

Polacy muszą jednak w pierwszej kolejności awansować z grupy do drugiej części rywalizacji - promocję uzyskają zaledwie dwa z czterech zespołów. O ile w starciu z Wyspami Owczymi Biało-Czerwoni będą faworytem, to już Norwegia i Słowenia są wyżej notowane. A do rozpoczynającej turniej potyczki z Norwegią zostały zaledwie trzy tygodnie.