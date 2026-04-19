Zaskakujące 40 minut w boju o Puchar Polski. Jest nowy jego zdobywca

W losowaniu półfinałów Orlen Pucharu Polski nie ma już rozstawień, ale przez kilka lat z rzędu giganci z Kielce i Płocka znajdowali się w innych parach. A później grali o tytuł, co było podkreśleniem ich dominacji. Dwa lata temu w Kaliszu lepsi w tym finale okazali się "Nafciarze", rok temu doszło jednak do rewanżu Industrii.

A teraz te zespoły zagrały już w półfinale. I było to jedno z najmniej emocjonujących ich starć w ostatnich latach: kwartet Bergerud/Kosorotow/Fazekas/Janc załatwił sprawę.

W drugim półfinale PGE Wybrzeże Gdańsk pokonało Netland MKS Kalisz 31:29, zrealizowało swój cel i najprawdopodobniej, jeśli w Superlidze nie dojdzie do jakiejś sensacji, będzie reprezentowało nasz kraj w pucharach. Duża w tym zasługa Patryka Rombla, który z drużyny walczącej o uniknięcie degradacji z elity zrobił czołowy zespół w kraju. Wciąż będący daleko od potęg z Płocka i Kielc, ale w tym sezonie jakby jednak nieco nich bliżej.

Potwierdziły to dwie potyczki Wybrzeża z Orlenem Wisłą w tym sezonie - jesienią w Płocku (30:35) i tydzień temu w Gdańsku. Mistrzowie Polski wygrali co prawda 31:24, ale pod koniec pierwszej połowy mieli zaledwie jedną bramkę przewagi.

Dziś scenariusz był niemal identyczny. Z tą różnicą, że jeszcze po 40 minutach Wybrzeże było bliżej Wisły niż wczoraj Industria.

Finał Pucharu Polski w Kaliszu. PGE Wybrzeże kontra Orlen Wisła. Świetna postawa Gdańszczan

Dziś też zawodnicy Wybrzeża ani myśleli odpuszczać pola faworytowi, w składzie którego znaleźli się już Przemysław Krajewski i Miha Zarabec. Świetny początek zaliczył Mitja Janc, ale i Wybrzeże miało różne sposoby na oszukanie defensywny mistrza Polski. Dobrą pracę na obrozie wykonywał Damian Domagała.

Mitja Janc w ataku na bramkę Wybrzeża

"Nafciarze" nie mogli uciec, a mało tego - były momenty, że przegrywali. Jedną bramką, ale jednak. Do samego końca tej połowy przeważnie było blisko remisu, raz drużynie Xaviera Sabate udało się odskoczyć na dwie bramki. A później drugi, gdy trafił najpierw Janc, za moment Mirko Alilović obronił rzut karny Mikołaja Czaplińskiego, a Siergiej Kosorotow podwyższył na 13:11. Zagotowało się też przy ławce Płocka, bo Sabate nie zgadzał się z decyzją sędziów, którzy dostrzegli dwukrotnie nadepnięcie przez Abela Serdio na stopę Nejca Zmavca. I odgwizdali przewinienie gracza Wisły, choć on miał piłkę. Sabate za protesty zobaczył żółtą kartkę.

Gdańszczanie mogli mieć żal do siebie o to, że tę pierwszą część gry przegrali nie jedną, a trzema bramkami. Było bowiem 15:13 dla Wisły, karę dostał Zoran Ilić, Wybrzeże grało ostatnią akcję w przewadze. Marcin Pepliński podawał do koła za ryzykownie, to wykorzystał Michał Daszek. I po kontrze podwyższył na sekundę przed syreną - na 16:13.

Świetnie spisujący się w bramce Wybrzeża Mateusz Zembrzycki miał nadzieję, że zaraz po przerwie jego drużynie uda się "pozostać w grze" i mistrz Polski nie uzyska przewagi.

Abel Serdio kontra Mateusz Zembrzycki

To się udało, Wybrzeże dalej było w grze. W 39. minucie Filip Michałowicz trafił z karnego na 17:18, zapowiadała się ciekawa końcówka. Sabate ma jednak coś, czego brakuje Romblowi. Bardzo szeroką ławkę, gdzie wprowadzenie zmiennika nie powoduje zmniejszenia jakości. I gdy gracze z Gdańska resztkami sił gonili po boisku, w ekipie rywala wbiegali wypoczęci: Krajewski, Fazekas czy Kosorotow.

W 44. minucie Płocczanie po raz pierwszy odskoczyli na cztery bramki (24:20), w 50. minucie jednych i drugich dzieliło już pięć (27:22). A gdy w 53. minucie Krajewski trafił po wrzutce od Daszka na 29:23, było już jasne, że Orlen Wisła po raz czternasty wywalczy Puchar Polski.

I tak się stało - wciąż aktualni mistrzowie Polski mogą wstawić do gabloty kolejne trofeum - wygrali to spotkanie 31:25.

Orlen Puchar Polski. Finał

Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk 31:25 (16:13)

Orlen Wisła: Bergerud, Alilović, Borucki - Richardson 6 (3/3 z karnych), Serdio 5, Janc 5, Zarabec 3, Kosorotow 3, Krajewski 3, Sroczyk 2, Fazekas 2, Daszek 2, Szyszko, Susnja, Samoiła, Ilić, Szita.

Kary: 2 minuty. Rzuty karne: 3/3.

PGE Wybrzeże: Zembrzycki, Poźniak - Domagała 7, Michałowicz 5 (3/3), Czapliński 5 (2/3), Tomczak 2, Gębala 2, Peret 2, Będzikowski 1, Czertowicz 1, Stępień, Stanescu, Rodak, Zmavc, Pepliński, Papina.

Kary: 8 minut. Rzuty karne: 5/6.

Xavier Sabate, trener Orlenu Wisły Płock

