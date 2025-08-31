Zaskakująca opinia. "Polskie mecze są najlepsze w Europie"

Wisła przez większość spotkania przegrywała, ale to płocczanie mieli piłkę meczową, której jednak nie wykorzystali.

- Pokazaliśmy charakter, bo odrobiliśmy pięć bramek. Byliśmy też blisko zwycięstwa, ale później były karne, a to trochę loteria. Mimo że mieliśmy świetnego bramkarza, nie zawsze da się zwyciężyć. Gratuluję Kielcom, wygrali zasłużenie. I czekamy na kolejne spotkania - zaznacza Dawid Dawydzik.

- Jesteśmy znani z tego, że rozkręcamy się przed zakończeniem roku i później mamy już wysokie obroty. Drużyna przeszła przebudowę i potrzebujemy czasu. Nie jest to jednak wymówka - dodaje.

Mecz o Superpuchar to pierwsze spotkanie w sezonie, w którym zapewne znów karty będą rozdawały ekipy z Kielc oraz Płocka.

- Mamy przed sobą jeszcze wiele spotkań, więc wcale nie jest powiedziane, że ten kto wygra Superpuchar, to później zdobędzie mistrzostwo czy Puchar Polski. Cały sezon przed nami i na pewno rozpoczął się dobrze. Może nie po naszej myśli, ale to był dobry sprawdzian. Widzimy, co należy jeszcze poprawić, a co już mamy dopracowane - zaznacza Dawydzik.

"Nasze mecze zawsze stoją na wysokim poziomie"

Obrotowy z Płocka nie ma jednak wątpliwości, że rozpoczynanie sezonu od meczu o Superpuchar to dobry pomysł. Już pierwsza edycja uznana została za udaną, a tegoroczna wyszła jeszcze lepiej.

Świetnie jest w taki sposób zaczynać sezon. Dwie najlepsze drużyny grają o Superpuchar, kibice jak zawsze dopisują. To super promocja piłki ręcznej. W hali i przed nią widziałem mnóstwo dzieci, więc to na pewno świetne dla naszej dyscypliny – uważa Dawydzik.

- Poza tym nasze mecze zawsze stoją na wysokim poziomie. Okrzyknięte są mianem świętej wojny i przez wielu uważane za najlepsze mecze piłki ręcznej w Europie, więc już z tego możemy być dumni. Poziom sportowy może nie jest aż tak wysoki, bo bramek wpada mało, ale na pewno jest dużo walki, świetna atmosfera, a o zwycięstwach decydują niuanse - dodaje.

Z Łodzi Piotr Jawor

