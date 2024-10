Zabłysnęli na parkietach. Siódemka 9. serii ORLEN Superligi

W wygranym spotkaniu z PGE Wybrzeżem Gdańsk rozegrał pełne 60 minut pod nieobecność Piotra Wyszomirskiego . Z zadania wywiązał się w świetnym stylu. Górnik grał pewnie w obronie. 23-latek również dołożył swoje przy budowaniu przewagi, a następnie w jej kontrolowaniu. Odbił 15 piłek, co dało mu 38 procent skuteczności.

Świetny występ w derbowym pojedynku ze Śląskiem Wrocław. Zagłębie bazowało na dobrej obronie. 29-latek idealnie startował do kontrataków. Kończył również akcje ze swojej pozycji. Zdobył osiem bramek na dziesięć prób. Czasami dobrze schodził do środka, wiązał obrońców, co dało mu dwie asysty.