Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zabawił się z Wolffem, lob na 4:4. Rewanż był okrutny. Polacy zdemolowani w Niemczech

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Środy i czwartki są w męskiej piłce ręcznej przeznaczone na rywalizację w Lidze Mistrzów, wtorek to dzień zmagań w niższej rangą Lidze Europejskiej. Choć niektóre kluby z powodzeniem mogłyby dyktować warunki w tych elitarnych rozgrywkach. Choćby THW Kiel z niesamowitym Andreasem Wolffem, jednym z najlepszych bramkarzy świata, świetnie znanym w Polsce. "Zebry" podejmowały Rebud Ostrovię, debiutanta w pucharach. W 9. minucie był jeszcze remis 4:4, Wolff został wtedy przelobowany. Na kolejne trafienie przedstawiciel Orlen Superligi czekał 14 minut...

Kamil Adamski przelobował Andreasa Wolffa z karnego, rzucił na 4:4. A później przez blisko kwadrans ostrowianie nie zdobyli w Kilonii bramki
Kamil Adamski przelobował Andreasa Wolffa z karnego, rzucił na 4:4. A później przez blisko kwadrans ostrowianie nie zdobyli w Kilonii bramkiscreeny za Eurosportemmateriał zewnętrzny

O klasie Andreasa Wolffa za wiele mówić nie trzeba: jeden z najlepszych na świecie, opoka w bramce, wielokrotnie nagradzany, Przez pięć lat był podporą drużyny w Kielcach, odszedł zeszłego lata, klub musiał oszczędzać. I do dziś tęsknią tam za "Wilkiem", bo tak go nazywano. Industria nie ma następcy, który choćby w części stanowił godne zastępstwo.

Wolff zaś wrócił do THW Kiel, które znów nie załapało się do Ligi Mistrzów. A ma skład, z którym spokojnie mógłby walczyć o Final 4. Reguły dotąd były nieubłagane: z każdego kraju tylko maksymalnie dwa zespoły mogły występować w Lidze Mistrzów. Od następnego sezonu zostanie ona powiększona do 24 ekip.

Zobacz również:

Gergo Fazekas (z piłką) i Arkadiusz Moryto w meczu Industrii Kielce z Orlenem Wisłą Płock
Superliga mężczyzn

Sześć bramek przewagi Orlenu Wisły, zaraz dwie czerwone kartki. Zwrot w "Świętej wojnie"

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Dziś "Zebry", jeden z faworytów do triumfu w Lidze Europejskiej, gościł w swojej hali Rebud Ostrovię Ostrów Wlkp. - trzecią siłę naszej Superligi w poprzednim sezonie. Absolutnego debiutanta w pucharach, który pierwszy mecz w LE rozegrał tydzień temu. I zaczął znakomicie, pokonał BSV Bern 32:28.

    Tyle że klasy klubu ze Szwajcarii do tej THW Kiel nie da się porównać. I przekonali się o tym gracze z Wielkopolski.

    THW Kiel kontra Rebud Ostrovia Ostrów Wlkp. w Lidze Europejskiej. Zaskakujący początek. A później już wszystko zgodnie z planem

    Trener THW Filip Jicha od początku posłał do boju swoje gwiazdy, z Wolffem, Mykolą Bilykiem, Lukasem Zerbe, Domagojem Duvnjakiem czy Magnusem Landinem na czele. A ostrowianie dzielnie się trzymali. W 9. minucie Kamil Adamski wykorzystał rzut karny, sprytnie przelobował wysuniętego Wolffa, ten zareagował z opóźnieniem. I był to ostatni rzut wpuszczony przez niemieckiego bramkarza.

    Gospodarze zaczęli nieco bardziej przykładać się do gry obronnej, co momentalnie zwiększało liczbę strat w ekipie z Ostrowa. W 22. minucie goście mieli już dziewięć takich błędów, trener Kim Rasmussen już po raz drugi prosił o przerwę, a liczba zdobyczy ostrowian zatrzymała się na tych czterech trafieniach. Wolff zaś po kilku interwencjach dostał wolne, usiadł na ławce, miał w tym momencie 56 proc. skuteczności.

    Robert Kamyszek
    Robert KamyszekPiotr MatusewiczEast News

    Kiel odskoczyło na 13:4, dopiero wtedy ze skrzydła trafił Patryk Krok, pokonał rezerwowego bramkarza Leona Nowottnego. Było już jednak po meczu, sensacja nie wchodziła w grę. I wszyscy mieli tego świadomość.

    Zobacz również:

    Trener Arne Senstad wkrótce zdecyduje o kadrze na mistrzostwa świata. Mecz z Rumunią mógł mu w tym pomóc
    Reprezentacja kobiet

    Żołnierze ruszyli ze wsparciem reprezentacji Polski. 11 fatalnych minut w Krajowej

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Pierwszą połowę THW wygrało 16:9, w drugiej też - grając na luzie - powiększało dystans. Mogło skończyć się na 15 bramkach różnicy, bo "Zebry" prowadziły w ostatniej minucie 34:20 i miały piłkę. Po kontrze różnicę zmniejszył jednak Robert Kamyszek. Ostrovia przegrała więc 21:34. Bardzo wysoko, ale doprawdy trudno było się spodziewać czegoś innego.

      Teraz ostrowian czeka dwumecz z Montpellier Handball - innym potentatem i triumfatorem Ligi Mistrzów w niedawnych czasach. Tu o sukces będzie równie ciężko. Pierwszy bój 11 listopada w Ostrowie, rewanż tydzień później we Francji.

      THW Kiel - Rebud Ostrovia Ostrów Wlkp. 34:21 (16:9)

      Kiel: Wolff (5/9 - 56 proc. skuteczności), Nowottny (5/22 - 23 proc.) - Ankermann 6, Bilyk 6, Zerbe 5, J. Dahmke 3, Laube 3, Nacinović 3, Reinkind 2, Landin 2, R. Dahmke 2, Duvnjak 1, Imre 1, Johansson, Eleffsen a Skipagotu.

      Kary: 6 minut. Rzuty karne: 2/3.

      Ostrovia: Ligarzewski (7/39 - 18 proc.), Zimny (1/3 - 33 proc.), Krekora - Frankowski 6, Adamski 3 (1/1), Kamyszek 3, Burzak 3, Wojciechowski 2, Kloptseg 1, Smolikow 1, Krok 1, Urbaniak, Gawaszeliszwili, Marciniak, Chojnacki.

      Kary: 6 minut. Rzuty karne: 1/1.

      Zobacz również:

      Trener Arne Senstad wkrótce zdecyduje o kadrze na mistrzostwa świata. Mecz z Rumunią mógł mu w tym pomóc
      Reprezentacja kobiet

      Żołnierze ruszyli ze wsparciem reprezentacji Polski. 11 fatalnych minut w Krajowej

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Andreas Wolff
      Andreas WolffMARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
      KGHM Chrobry Głogów - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja