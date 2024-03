Wyśmienity występ bramkarki! Siódemka 20. serii ORLEN Superligi Kobiet

Namówienie doświadczonej rozgrywającej, by powróciła do gry było wyśmienitą decyzją. Tym razem Valentina Kozimur zdobyła cztery bramki, ale dołożyła do tego aż 12 asyst. Handball JKS Jarosław jest na dobrej drodze do utrzymania w ORLEN Superlidze Kobiet.