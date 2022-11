Wykiwały Polskę i zostały "ukarane". O medale nie zagrają

W ostatnim meczu pierwszej fazy grupowej Hiszpania grała z Niemcami, a na wynik tego starcia czekały Polki. Naszym zawodniczkom awans dawało każde zwycięstwo Niemek, remis, a także triumf Hiszpanek wyżej niż trzema bramkami, bądź trzema - do wyniku 23-20.

Hiszpanki i Niemki "wykiwały" Polskę. Bo to było dla nich korzystne