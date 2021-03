Wygrana Polski z Czechami 24:21 w meczu piłkarek ręcznych. Drabik: Jest to niezły wynik

Po towarzyskim meczu Polska - Czechy (24:21) piłkarek ręcznych powiedziały:

Karolina Kudłacz-Gloc (kapitan reprezentacji Polski): "Czuję się wyśmienicie po powrocie do reprezentacji, bo wygrałyśmy mecz. Dołożyłam cegiełkę do tego i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Moje emocje sięgają zenitu, bo to, co przeżyłam przez ostatnie miesiące było bardzo ciężkie, rozwinęło moją osobę, nauczyło wielu rzeczy i dało szansę powrotu na boisko. Emocje i wzruszenie było połączeniem tego wszystkiego".



Joanna Drabik (obrotowa reprezentacji Polski): "Po takiej przerwie jest to niezły wynik. Zagrałyśmy nieźle w obronie, ale oczywiście wkradło się też sporo błędów, ale tego się spodziewałyśmy. Takie mecze są nam potrzebne, aby później móc wygrywać mecze na ważniejszych imprezach. Cieszymy się, że +Karo+ wróciła do nas i czekałyśmy na jej powrót. Daje dużo energii na boisku, ale tez poza boiskiem. Ogromnie się cieszymy, że jest z nami".



Monika Maliczkiewicz (bramkarka reprezentacji Polski): "Swój wysęp oceniam w kratkę. Parę rzeczy wyszło, parę nie wyszło. Cały mecz w wykonaniu naszej drużyny był taki, ale wygrałyśmy i to się liczy. Bardzo dobrze zagrałyśmy w obronie. Mamy wysokie zawodniczki na środku, co pomaga bardzo bramkarkom. Jeszcze kwestia dopracowania pewnych rzeczy i będzie naprawdę super".



