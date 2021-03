Polskie piłkarki ręczne pokonały Czeszki 24-21 (14-11) w meczu towarzyskim rozegranym w Wałbrzychu. Ponownie po poważnej kontuzji w polskim zespole wystąpiła Karolina Kudłacz-Gloc. W piątek obie ekipy zmierzą się z sobą po raz drugi.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Artsem Karalek (Łomża Vive) po meczu z Pick Szeged w LM. Wideo INTERIA.TV

Wydarzeniem w polskiej drużynie był powrót do gry po kontuzji Kudłacz-Gloc. Uraz barku, którego nabawiła się w zeszłym roku, był na tyle poważny, że pod dużym znakiem zapytania stała dalsza kariera zawodniczki. Zabieg na szczęście przebieg bez komplikacji, rehabilitacja też się udała i w styczniu rozgrywająca reprezentacji postanowiła wrócić na boisko.



W czwartek 36-latka wyszła w podstawowym składzie z opaską kapitańską na ramieniu i w piątej minucie po indywidualnej akcji wyprowadziła Polskę na prowadzenie (2:1). Kolejne trzy skuteczne akcje należały również do podopiecznych norweskiego trenera Arne Senstada i zrobiło się 5:1.



Obaj szkoleniowcy mocno rotowali składami i testowali różne ustawienia. W polskim zespole debiut zaliczyła m.in. skrzydłowa Oktawia Płomińska i kilka chwil po wejściu na boisko popisała się technicznym rzutem, po którym było 8:4.



Biało-czerwone grały bardzo nierówno. Wystarczyło kilka minut twardej obrony, dzięki której można było wyprowadzać kontrataki i Polki odskoczyły na 13:7. Później zaczęły popełniać szkolne błędy w rozegraniu, zanotowały kilka prostych strat i na przerwę schodziły prowadząc tylko 14:12.



Po zmianie stron gra biało-czerwonych niewiele się zmieniła i lepsze momenty były przeplatane słabymi. Największym problemem był atak pozycyjny, gdzie nawet w przewadze Polki nie potrafiły wypracować sobie czystej pozycji rzutowej. Znacznie lepiej wyglądała defensywa a także świetnie w bramce spisywała się Monika Maliczkiewicz i dlatego Polki cały czas prowadziły jedną, dwiema bramkami.



Przy stanie 18:17 Czeszki miały szansę doprowadzić do remisu, ale Polki się wybroniły i same wyprowadziły skuteczną akcję. Kolejne minuty były jednymi z lepszych biało-czerwonych. Akcje nabrały tempa, zaczęły się zazębiać, Marta Gęga przypomniała, że ma skuteczny rzut z dystansu i zrobiło się 22:18. Chociaż był to tylko fragment lepszej postawy Polek a do końca pozostawało sześć minut, Czeszki już nie zdołały odrobić strat.



W piątek oba zespoły ponownie w Wałbrzychu zmierzą się z sobą ponownie.



Polska - Czechy 25:21 (14:12)

Reklama

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima, Monika Maliczkiewicz - Oktawia Płomińska 3, Natalia Janas, Aneta Łabuda 1, Marta Gęga 4, Karolina Kudłacz-Gloc 6, Adrianna Górna 1, Joanna Drabik 3, Aleksandra Rosiak, Julia Niewiadomska, Natalia Nosek 2, Daria Zawistowska, Karolina Kochaniak 2, Joanna Szarawaga 2, Patrycja Świerżewska, DagmaraNocuń.



Czechy: Karina Rezacova, Hana Muckova, Jana Vasulkova - Michaela Konecna 1, Silvie Polaskova 1, Kamila Kordovska 1, Klara Kubalkova, Weronika Mikulaskova, Marketa Hurychova 1, Petra Ticha 2, Sarka Marcikova 1, Magda Kasparkova, Anna Frankova 1, Marketa Jerabkova 7, Weronika Mala 5, MartinaPrikrylova 1.



Sędziowali: Michał Fabryczny, Jakub Rawicki (Polska).



marw/ krys/