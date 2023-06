Wygrał Ligę Mistrzów i czuje się syty. Oto wielka tajemnica triumfatorów

Magnes Piotra Chrapkowskiego. Warto być optymistą!

35-letni obrońca "Gladiatorów" zapisał kolejne trofeum do swojej i tak już imponującej kolekcji. Z Wisłą Płock i Vive Kielce był kilka razy mistrzem Polski, zdobył w Kielcach Puchar Polski, z Magdeburgiem wygrywał mistrzostwo Niemiec, Ligę Europejską i dwukrotnie EHF Super Globe, czyli klubowe mistrzostwa świata. Teraz dołożył do tego Ligę Mistrzów, którą jego klub wygrał po... ponad 20-letniej przerwie. - Mam chyba jakiś magnes, który przyciąga te sukcesy. To optymistyczny magnes, bo podchodzę do życia z dużą dozą optymizmu, a pomaga mi w tym rodzina - mówił tuż po spotkaniu, gdy wyszedł z Lanxess Areny trzymając za ręce swoje dwie córki.