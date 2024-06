Wszystko jasne, Barcelona wkrótce zagra w Polsce. Prawdziwa grupa śmierci

W czwartek rozlosowano grupy Ligi Mistrzów i niestety nie okazało się one szczęśliwe dla polskich drużyn. Industria Kielce trafiła do piekielnie trudnej grupy, w której zmierzy się m.in. z triumfatorem ostatnich rozgrywek - Barceloną. Z perspektywy kibiców będzie to prawdziwa gratka. Ci będą mogli zobaczyć w Kielcach najlepszych graczy Ligi Mistrzów w akcji, a wicemistrz Polski będzie miał okazję odegrać się za ostatnie porażki.