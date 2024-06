Wszystko, co najlepsze w Europie. Polska znów doceniona, nasza potęga w elicie

16 drużyn, maksymalnie po dwie z jednego kraju: tak wyglądają od lat rozgrywki Ligi Mistrzów. Kilka razy zdarzyło się, że w jednym sezonie występowały dwie polskie drużyny, czyli Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. Nie jest to jednak regułą, "Nafciarze" na dwa sezony musieli się zadowolić grą w mniej prestiżowej Lidze Europejskiej, w której zresztą dwukrotnie wystąpili w Final 4. A jesienią 2022 roku wrócili do elity, teraz zaś mają w niej pełnoprawne miejsce. Są mistrzami Polski.

To Industria, pierwszy raz od ponad dekady, musiała martwić się o to, czy zostanie zaproszona do gry w Lidze Mistrzów. Przegrała walkę o mistrzostwo kraju z Orlenem Wisłą, a rozgrywek europejskich też nie zawojowała. Jeden rzut karny dzielił ją od awans do Final 4, miał ten awans w swoich rękach Alex Dujszebajew w Magdeburgu. Podobnie zaś rzuty karne decydowały później w obu spotkaniach finałowych Kielc z Płock - lepiej wykonywali je ci drudzy.

Liga Mistrzów nie tylko w Płocku. Kielce też docenione przez EHF

Industria została doceniona, znów zagra w fazie grupowej Lidze Mistrzów. - Nie ma co się oszukiwać, od wielu sezonów to mecze Ligi Mistrzów wywołują w Kielcach największe zainteresowanie. Nie chcieliśmy przerywać serii, a gramy w tych rozgrywkach od kilkunastu lat - mówił wiceprezes klubu z Kielc Paweł Papaj. - Udało się, a to niezwykle ważne dla kibiców, sponsorów, klubu. Także dla zawodników, bo oni są tu po to, by sięgać po najwyższe tytuły - dodaje.