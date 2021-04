- Czuję, że tracę kontakt z rzeczywistością, gasnę i zamykam na świat. Spadam z prędkością światła, by wreszcie rozbić się na milion kawałków. Jestem sama - wyznała w mediach społecznościowych Ewa Urtnowska, do niedawna reprezentantka Polski w piłce ręcznej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Karolina Kowalkiewicz opowiedziała o walce z depresją (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Urtnowka ma 29 lat. W kadrze piłkarek ręcznych rozegrała 39 spotkań i zdobyła 38 bramek. Wystąpiła z nią na mistrzostwach Europy w 2016 roku i na mistrzostwach świata rok później.

Reklama

Jej reprezentacyjna kariera dobiegła końca w 2019 roku. Zawodniczka zaszła wówczas w ciążę i urodziła córkę.

Nowy profil na Instagramie: "Depresja - gramy w to"

Co działo się w jej życiu potem? W piątkowe popołudnie Urtnowska zamieściła na Instagramie wstrząsający wpis. Wraz z byłymi koleżankami z drużyny - Kingą Achruk i Małgorzatą Stasiak - założyła tam profil "Depresja - gramy w to".

O swojej chorobie opowiedziała w niezwykle otwarty i poruszający sposób.

"Czuję, że tracę kontakt z rzeczywistością, gasnę i zamykam na świat. Spadam z prędkością światła by wreszcie rozbić się na milion kawałków. Jestem sama. Dotknęłam dna. Było cholernie ciemno i koszmarnie" - wyznała w swym poście.

"Nie mogłam oddychać. Czułam, że umieram. Bolało mnie każde otwarcie oczu i ruch palcem. Byłam toną smutku leżącą bez ruchu na kanapie. Ślepy wzrok błagał o pomoc. (...) Jedyne czego chciałam to zniknąć..." - kontynuowała.

Ewa Urtnowska wraca do życia

Urtnoska na szczęście nie została zostawiona samej sobie. W walce z potworną chorobą pomogła jej najbliższa rodzina, przyjaciele oraz specjaliści. Dzisiaj kobieta czuje się już znacznie lepiej i powoli wraca do normalnego życia.

"Ta choroba to piekło - dla mnie depresja to rak umysłu, który zżera od środka nie pytając o zdanie. Nie atakuje tylko głowy, przerzuca się na całe ciało powodując jego zniszczenie. Czasami zabiera ze sobą na zawsze, wiesz?" - pyta Urtnowska, co ma być wołaniem o pomoc dla tych, którzy borykają się z podobnym problemem i nie otrzymali od nikogo wsparcia.

Cały wpis byłej sportsmenki można przeczytać poniżej.

Instagram Post

UKi

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!