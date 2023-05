Wielkie wyzwanie, sami giganci. A wśród nich mistrz Polski z marzeniami

To ja przegrałem. Ale pamiętajcie: wrócimy tutaj i wygramy to. Chcę żebyście pamiętali to, co czujecie teraz. Bo kiedy wrócimy tutaj, to wygramy. Obiecuję wam to - powiedział 11 miesięcy temu w Kolonii kapitan mistrzów Polski Alex Dujszebajew. Powiedział to w szatni, po przegranym finale Ligi Mistrzów z Barceloną, w którym jako jedyny pomylił się w konkursie rzutów karnych. I pierwszą część tej zapowiedzi kielczanie zrealizowali: za miesiąc pojawią się w Kolonii, by powalczyć o tytuł!