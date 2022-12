Wielkie nerwy wicemistrzów Polski - zrobili z Algierczyka mistrza świata!

Widząc, że obrona Orlenu Wisły jest tak doskonała, trener Dinama Xavier Pascual zaczął ryzykować. Wycofał bramkarza, wprowadził do ataku drugiego obrotowego. I to sprawiło, ze raz za razem zaczęli trafiać gracze, którzy pojawiali się przy linii sześciu metrów: Uładzislau Bochan i Mohamed Mamdouh. Dinamo trafiało, ale Wisła odpowiadała tym samym, bo najlepszą połowę w tym sezonie Ligi Mistrzów rozgrywał Michał Daszek. Do przerwy miał już pięć trafień, mimo zmarnowanego karnego, a do tego w ostatniej sekundzie huknął jeszcze w poprzeczkę. Gdyby trafił, Orlen Wisła prowadziłby do przerwy. A tak został remis 12-12.