Wicemistrz Polski szalał w hali giganta. Zaczęła się druga połowa, czar prysł

Miha Zarabec czarował na środku, trafił z dystansu Tin Lucin. Hit w Magdeburgu zaczął się sensacyjnie

Tymczasem Wisła zaczęła to spotkanie bardzo obiecująco - zwłaszcza w ataku. Do 10. minuty każda akcja wicemistrzów Polski kończyła się bramką, czasem nie układały się one jakoś idealnie, ale zawsze Sergey Hernandez wyciągał piłkę z siatki. Imponował zwłaszcza Tin Lučin - Chorwat ma za sobą przeciętne mistrzostwa Europy, ale w klubie wrócił do świetnej dyspozycji. Znakomicie współpracował z rozgrywającym, bo to Miha Zarabec napędzał każdą akcję gości, dużo przy tym widział. A gdy trzeba było, sam huknął w okienko.