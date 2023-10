Wicemistrz Polski pobity w węgierskim piekle. Fatalna seria trwa

Jeśli wicemistrzowie Polski mieli zdobyć punkty w pierwszych pięciu kolejkach Ligi Mistrzów, to najmniej prawdopodobne było, że dokonają tej sztuki właśnie w Veszpremie. Trudno było się jednak spodziewać, że do wyjazdowego starcia z jednym z faworytów całej Ligi Mistrzów przystąpią z zerowym dorobkiem . A tak właśnie się stało - "Nafciarze" rozegrali pięć zaciętych spotkań, z których każde rozstrzygało się w ostatnich 10 minutach. I wszystkie przegrali.

Na Węgrzech wciąż śnią o wygraniu Ligi Mistrzów. Ściągnęli nawet gwiazdę Barcelony

Telekom zaś to gigant, który... nigdy nie wygrał tych rozgrywek. Kolejne zmiany, wyciągnięcie m.in. z Barcelony Ludovica Fabregasa czy właśnie z Płocka świetnego strzelca Siergieja Kosorotowa , ma jednak ten stan zmienić. W maju te marzenia zabrał Węgrom mistrz Polski z Kielc, zagrał kapitalny dwumecz z Telekomem. Teraz to ma się zmienić, choć zespół trenera Momira Ilicia zdążył już zaliczyć wpadkę w Danii.

Słoweński skrzydłowy karcił płocczan raz za razem. Fantastyczna skuteczność

Niemoc Orlenu Wisły w ataku, masa zmarnowanych znakomitych okazji

Mistrzowie Węgier byli przygotowani na ofensywę płocczan - wyżej bronili w strefie, którą miał atakować Lučin, a właściwie tylko z jego strony groziło im cokolwiek z drugiej linii. Zwłaszcza, gdy na boisku pojawił się wypożyczony do Płocka właśnie z Telekomu Gergő Fazekas, a na prawym rozegraniu pozostawał Tomás Piroch. Wciąż szwankowała skuteczność, dostosował się do tego nawet Niko Mindegia - nic więc dziwnego, że przewaga gospodarzy wciąż była wysoka. Mimo, że Telekom grał już znacznie gorzej niż w początkowej fazie spotkania, popełniał masę błędów w ataku, do tego dobrze spisywał się w bramce Jastrzębski.