Wcale nie taka mocna ta Barcelona. Wicemistrz Polski ma czego żałować

Pierwszy cios dla "Nafciarzy" już przed meczem. Wypadł filar obrony

Jeśli zdobywcy Pucharu Polski mieli mieć jakąkolwiek szansę na sprawienie sensacji, musieli zagrać perfekcyjnie w obronie , a do tego mieć wsparcie bramkarzy, choćby weterana Mirko Alilovicia . Tego zaś nie ma praktycznie od początku sezonu, stąd tak trudna sytuacja płocczan w tabeli. Dziś już wiedzieli, że jeśli przegrają z Barceloną, będą na półmetku zmagań tracić cztery punkty do Montpellier i FC Porto . Jedną z tych drużyn muszą zaś wyprzedzić, aby myśleć o tak pięknej przygodzie pucharowej jak tej wiosny.

Fatalny początek płocczan, później było lepiej. Barcelona jednak stale prowadziła

Hiszpanie uzyskali nieznaczną przewagę, ale wcale nie grali dobrze . Owszem, dużo biegali, szybko przenosili piłkę do ataku, ale gdy już obrona płocczan się ustawiła, często popełniali błędy. Barcelona dobrze jednak broniła - goście widzieli, że wicemistrz Polski nie ma za wielu autów w drugiej linii, dokładnie pilnowali więc Dawida Dawydzika , jedynego obrotowego w składzie "Nafciarzy".

I to Dawydzik trafił, o poprzeczkę, w 13. minucie na 4:6. Mogło być lepiej, ale podopieczni Sabate pudłowali nawet z najprostszych pozycji. Owszem, świetnie bronił Emil Nielsen, miał 8 interwencji w pierwszej połowie i ponad 40 proc. skuteczności, ale to żadne wytłumaczenie. Szansę na kontaktowe trafienie miał Tomas Piroch, ale w sytuacji sam na sam przegrał z Duńczykiem. Zaraz stracił piłkę, Barcelona skontrowała, zrobiło się 4:8. Czech, choć umiejętności może nie ma na Ligę Mistrzów, ambitnie walczył, "zdobył" rzut karny, zanotował istotny przechwyt, akcję wykończył Przemysław Krajewski.

To jednak wystarczało, by zbliżyć się na dwie, trzy bramki - nic więcej. Za mało w bramce dodawał Alilović, a Sabate uznał, że Chorwat i tak będzie lepszy niż młody Marcel Jastrzębski.

Te "magiczne" trzy bramki. Gospodarze ambitnie gonili, pewnej bariery nie dali rady przekroczyć

Po pierwszej połowie tragedii jeszcze nie było, Orlen Wisła tracił cztery bramki. Kibice wciąż wierzyli w sukces, ale przełom mógł nastąpić tylko w przypadku lepszej skuteczności w ataku i pomocy Alilovicia. Długo to nie następowało - jedno i drugie. Przełom jednak w końcu nastąpił, miejsce na linii znajdował Dawydzik, coś od siebie dodał bramkarz - "Nafciarze" ruszyli. Wystarczyły dwie kontry i z 15:21 zrobiło się 17:21, za chwilę Alilović obronił rzut karny Hampusa Wanne. A gdy z karnego Tin Lučin trafił pod nogą Gonzalo Pereza de Vargasa, zrobiło się 18:21. Znów kibice w Orlen Arenie uwierzyli.

Kilka razy płocczanie zmniejszali stratę do trzech bramek, tej bariery nie mogli przebić. Mimo, że Barcelona popełniała masę błędów, grała po prostu słabo, przynajmniej w ataku. Nadrabiała to niezłą defensywą, ale że wicemistrzowie Polski za wielu atutów w ataku nie mają, to wciąż Hiszpanie kontrolowali wynik.