Wbrew wszystkim nieszczęściom. Pokaz siły mistrza Polski w meczu o wszystko

Takiego pogromu kadrowego, jaki teraz dotyka Industrię, nie pamięta chyba żaden kibic mistrzów Polski. I to właśnie teraz, gdy zespół musi walczyć już nie o bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale aby w ogóle wyjść z grupy! Bo takie zagrożenie się pojawiło - gdyby dziś Industria przegrała z Kolstad. Dla mistrza Norwegii to była ostatnia szansa, by jeszcze zaistnieć w tym sezonie, musiał zdobyć Halę Legionów.

