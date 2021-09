Tydzień temu Łomża Vive Kielce uległa na wyjeździe Dinamu Bukareszt 29-32, a Veszprem pokonało u siebie Paris Saint Germain. Polska siódemka ulega teoretycznie najsłabszej drużynie w grupie, a węgierska pokonała teoretycznie najsilniejszą. Dlatego w bezpośrednim starciu przewagę wydawali się mieć goście, choćby dlatego że zagrali dobrze, a kielczanie po prostu bardzo źle. Ale piłka ręczna znów pokazała swoje fajniejsze oblicze i udowodniła, że dwa razy taki sam wynik - 32-29 - może oznaczać dwa diametralnie różne pojedynki.

Łomża Vive Kielce pokazała pazur

W Hali Legionów role może się nie odwróciły, ale kielczanie zagrali według zupełnie innego scenariusza. Kapitalna obrona, znakomity bramkarz ale nie Andreas Wolff tylko Mateusz Kornecki, wysoka skuteczność w ataku, nawet pozycyjnym. To był klucz do prowadzenia od początku do końca. I to prowadzenia momentami wysokiego, bo nawet różnicą siedmiu goli.

Zaczęło się od 4-1,a po kwadransie było już 10-4. Najwyższe prowadzenie w pierwszej połowie - 13-6. Najważniejszy zawodnik tej części meczu - Kornecki. Odbił 8 rzutów rywali i swoimi 40 procentami może się spokojnie chwalić.

A na jakość widowiska wpłynęła też postawa Węgrów. "Minus 7" ich w ogóle nie załamało, schodzili nawet do trzech goli i widać było, że będą zasuwać do samego końca bez względu na stratę. Ale po przerwie niewiele się zmieniło i to kielczanie nadal mieli więcej atutów. Atutem najważniejszym po przerwie był Alex Dujszebajew. Facet zagrał pierwszy raz od meczu o brązowy medal na igrzyskach w Tokio, kiedy notabene załatwił ten medal Hiszpanom w pojedynkę, a potem leczył kontuzje barku, kontuzje piety i w środę w Kielcach widać było, że mu się chce grać jak dziecku na play station po harcerskim obozie. Asysta za asystą (9 sztuk!), gol za golem (7) i spirytus movens większości akcji. Nie uniknął start, błędów i pomyłek, ale to jak ciągnął gospodarzy do wygranej, to jednak robiło wrażenie.

Łomża Vive Kielce z cennym zwycięstwem

W końcówce Węgrzy, którzy poza byłymi płocczanami - Petarem Nenadićem i Rodrigo Corralesem w bramce, w innych elementach nie błyszczeli, doszarpali się na trzy gole starty w 52. minucie (26-23). Niebezpiecznie blisko remisu i niebezpiecznie daleko do końca meczu ale polisa ubezpieczeniowa w postaci lewej ręki Alexa Dujszebajewa - trzy gole, dwie asysty i przechwyt właśnie w tym momencie meczu - pozwoliły Łomży Vive Kielce wygrać 32-29 i dołączyć do grona ekip, które będą się liczyć w walce o czołowe lokaty w grupie śmierci. Przed nim jeszcze pojedynki z Barceloną, Paryżem i Flensburgiem, ale najbliższy w czwartek na Ukrainie z Motorem Zaporoże.

Leszek Salva