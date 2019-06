Macedoński portal o piłce ręcznej spekuluje, że asystent Tałanta Dujszebajewa w PGE Vive Urosz Zorman może zostać trenerem Vardaru Skopje, który w niedzielę po raz drugi w historii wygrał Ligę Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Kibice PGE Vive Kielce w Kolonii. Wideo INTERIA.TV

Portal g-sport.mk zastrzega, że to tylko spekulacje i nie zostały jeszcze potwierdzone przez zainteresowanych, ale zwykle informacje jego dziennikarzy są dobre. Vardarowi nie przeszkadza, że doświadczenie trenerskie Zormana jest niewielkie - bogatą karierę zawodniczą zakończył zaledwie rok temu i w minionym sezonie był drugim trenerem Vive i od połowy sezonu reprezentacji Słowenii (u Veselina Vujovicia). Portal przypomina, że gdy do Skopje przychodził Raul Gonzales też nie miał doświadczenia trenerskiego, a wygrał Ligę Mistrzów w 2017 roku. Gdy rok temu szkoleniowcem zostawał Garcia Parrondo też był wśród trenerów nowicjuszem i też sensacyjnie wygrał Final Four w Kolonii.

Reklama

Zorman, który ma jeszcze ważny kontrakt z PGE Vive, do tej układanki pasuje jak mało kto. Parrondo i Zorman grali u Tałanta Dujszebajewa, gdy prowadził Ciudad Real i Atletico Madryt. Gonzales jeszcze wspólnie z nim wstępował na parkiecie, a potem został jego asystentem.