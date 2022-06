Ukraińcy bardzo się starali. A jednak - Liga Mistrzów nie dla nich

To dla Motoru Zaporoże duży cios. Mistrz Ukrainy od 2013 stale występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów i wcale nie był tam "zespołem do bicia". Czterokrotnie występowali w 1/8 finału, w ostatniej edycji nie dostali już takiej szansy, choć o nią walczyli. Swoje ostatnie spotkanie rozegrali w Kielcach 23 lutego - przegrali z Łomżą Vive 27-33 https://sport.interia.pl/pilka-reczna/news-pewna-wygrana-lomzy-vive-w-lidze-mistrzow,nId,5851127, a gdy wracali do domu, ich kraj został zaatakowany przez Rosję. Niedługo później Motor wycofał się z rozgrywek, ich trzy ostatnie spotkania zostały zweryfikowane jako walkowery dla rywali. https://sport.interia.pl/pilka-reczna/news-ostatni-mecz-byl-w-polsce-oficjalnie-wycofani-z-ligi-mistrzo,nId,5872268

Mistrz Ukrainy robił jednak wszystko, by jak najszybciej powrócić do europejskich rozgrywek. Na początku czerwca ogłoszono, że Motor będzie występować w drugiej Bundeslidze https://sport.interia.pl/pilka-reczna/news-mistrz-ukrainy-zagra-w-drugiej-bundeslidze-co-z-liga-mistrzo,nId,6080300, która w najbliższym sezonie ma liczyć 19 zespołów. Mistrz Ukrainy zagra więc w danej kolejce z tą ekipą, którą czekała pauza, ale jego wyniki nie będą się liczyły do tabeli. Dla Motoru miała to być okazja do stałej rywalizacji między spotkaniami w europejskich rozgrywkach. W Zaporożu liczono na kolejny występ w Lidze Mistrzów, EHF postanowiła jednak coś innego.

Motor Zaporoże zaproszony, ale do Ligi... Europejskiej

W tegorocznej Lidze Mistrzów pewnych udziału było dziewięć zespołów, w tym mistrz Polski Łomża Vive Kielce. Miało być dziesięć, ale wykluczono dwukrotnego zdobywcę trofeum w ostatniej dekadzie - Wardar Skopje. Kandydatów było trzynastu, miejsc siedem, ale jednak w tym gronie nie znalazł się Motor. Komisja oceniająca wnioski uznała, że za wiele jest niejasności związanych z grą tej drużyny w Düsseldorfie. Innymi słowy - można domyślać się, że EHF nie chciała dopuścić do sytuacji, że jedna z drużyn w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na kontynencie będzie znacząco odbiegać poziomem od 15 pozostałych. W zamian postanowiono przyznać Motorowi pewne miejsce w fazie grupowej Ligi Europejskiej, w której też będą występowały mocne zespoły, choćby z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii czy Francji. W dwóch poprzednich edycjach Ligi Europejskiej do Final4 docierał wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock. Teraz "Nafciarze" zostali wynagrodzeni za swoją postawę zaproszeniem do gry w Lidze Mistrzów https://sport.interia.pl/pilka-reczna/news-orlen-wisla-plock-zagra-w-kolejnej-edycji-lm-pilkarzy-reczny,nId,6119455.