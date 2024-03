Tydzień pełen emocji. Zapowiedź 21. serii ORLEN Superligi Kobiet

Podopieczne Edyty Majdzińskiej zmierzą się z Młynami Stoisław Koszalin. Aktualne wiceliderki ORLEN Superligi Kobiet przystąpią do tego spotkania podwójnie motywowane, bowiem pod koniec stycznia nieoczekiwanie w starciu tych dwóch zespołów lepsze okazały się podopieczne Krzysztofa Przybylskiego. Wiele zależeć może również od powrotu do gry Aleksandry Zaleśnej i Marceliny Polańskiej, których zabrakło w poprzednim spotkaniu w Kobierzycach. Każdy inny wynik niż zwycięstwo MKS-u FunFloor Lublin będzie niespodzianką.

- Jesteśmy głodne zwycięstw i takich właśnie rewanże. Mamy do siebie żal o mecz w Koszalinie. Chcemy tym razem pokazać, kto tutaj rządzi. Zależy nam, by wygrywać każdy kolejny mecz. Nie ważne z kim gramy. Potrzebujemy wygranej w każdym spotkaniu. Niezależnie od tego, czy mierzymy się z Gnieznem, Koszalinem, Kobierzycami, czy Lubinem. Do tego będziemy dążyć - powiedziała Daria Szynkaruk, skrzydłowa MKS-u FunFloor Lublin.

W drugim niedzielnym spotkaniu trudno wskazać faworyta, bowiem oba zespoły nie mogą ostatnich tygodni zaliczyć do udanych. Wielokrotne mistrzynie Ukrainy z powodu kontuzji nie są w stanie nawiązać walki z innymi zespołami w ORLEN Superlidze Kobiet i w poprzednim tygodniu spadły one na ostatnie miejsce w tabeli tych rozgrywek. W trudnej sytuacji znajduje się również Start Elbląg, który był o krok od awansu do grupy mistrzowskiej, natomiast rozczarowuje on w fazie finałowej ORLEN Superligi Kobiet. Wiele wskazuje na to, że po sezonie dojdzie do wielu zmian w zespole - swoje odejście potwierdził trener Roman Mont, a klub opuści m.in. najlepsza strzelczyni zespołu Weronika Weber. Taka sytuacja z całą pewnością nie najlepiej wpływa na poczynania zespołu w ostatnich spotkaniach.