Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn odbędą 9-26 styczna w Szwecji, Norwegii i Austrii, a TVP nabyła dziś prawa do transmisji wszystkich meczów Polaków, a ponadto półfinałów i finału.

"To były bardzo trudne negocjacje, a oczekiwania kontrahenta bardzo wysokie. Pozyskaliśmy właśnie prawa do wszystkich meczów Polaków, dwóch półfinałów i finału ME w piłce ręcznej. W @sport_tvppl dbamy nie tylko o najlepszy sportowy kontent, ale również publiczne pieniądze." - poinformował na Twitterze dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.

Czasy świetności polskiego szczypiorniaka skończyły się i "Biało-Czerwoni" nie należą nawet do szerokiego grona faworytów. Za dobry występ uznamy ich awans z grupy.



Polacy rozpoczną swój udział w turnieju już za tydzień, meczem ze Słowenią, w Goeteborgu. Na wydarzeniu nie zabraknie wysłannika Interii.



