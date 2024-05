Trzeci raz z rzędu. Gigant z Kielc powalony, Puchar Polski dla "Nafciarzy"

Już na tydzień przed finałowym turniejem Pucharu Polski z kieleckiego obozu dochodziły głosy, że wszystkie siły zostaną rzucone na Magdeburg. To w Niemczech mistrzowie Polski walczyli w środę o trzeci z rzędu awans do Final 4 Ligi Mistrzów, stoczyli z obrońcą tytułu pojedynek, który będzie pewnie wspominany długimi latami. Mogli uzyskać "zwycięski remis" na dwie sekundy przed końcem, ale szansę zabrali im sędziowie. A później Alex Dujszebajew zmarnował rzut karny, który miał dać awans. I to się zemściło.

