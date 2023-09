Trochę jednak wstyd. Mistrz Polski zdemolowany w pucharach. Kolejny raz

Zaproszenie mistrzyń Polski przez EHF do Ligi Mistrzyń było ukłonem w stronę naszego kraju , który ma przecież spore aspiracje w piłce ręcznej. W poprzedniej dekadzie biało-czerwone dwukrotnie kończyły mistrzostwa świata na czwartych pozycjach, a to duże osiągnięcie.

Poziom kobiecej reprezentacji Polski jest zbliżony do męskiej, może nawet panie mają w najbliższych mistrzostwach świata na przełomie listopada i grudnia szansę ugrać coś więcej niż kilka miesięcy temu panowie. W przypadku klubowych zmagań to jednak przepaść. I to mimo faktu, że Zagłębie Lubin w kobiecej Superlidze wygrywa łatwo wszystkie spotkania, tak jak Industria Kielce i Orlen Wisła Płock w męskiej.