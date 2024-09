Mistrzowie Polski z Płocka byli na fali, zabrali w tym roku Industrii Kielce na krajowym podwórku wszystko, co tylko mogli. I jeszcze na dokładkę Superpuchar, ledwie cztery dni temu, po świetnym spotkaniu. Jechali więc z dużymi nadziejami na pierwszy mecz w nowym sezonie Ligi Mistrzów - do rywala, który wracał do elity po czterech sezonach spędzonych w Lidze Europejskiej. Tyle że Sporting Lizbona pokazał, jak powinna wyglądać nowoczesna piłka ręczna - wyraźnie pokonał gości z Polski 34:29 (17:14).