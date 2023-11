Trener apelował: "Panowie, to jest Liga Europy". Powtórzył się koszmar z Lizbony

Przed tygodniem Chrobry Głogów zdobył historyczny punkt w fazie grupowej Ligi Europy - zremisował we własnej hali z liderem z Konstancy 29:29. Była to spora niespodzianka, dająca jednocześnie cień szans na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Aby tak się stało, musiało się spełniać kilka warunków: tak w ten wtorek, jak i kolejny. Pierwszy wypełnili Rumuni z HC Dobrogea Sud Constanța - pokonali węgierski zespół z Tatabanyi 28:25.