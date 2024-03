To wyglądało jak ciężki nokaut, reprezentant Polski szukał słów. "Przepraszam, nie wypada"

Płoczanie na przerwę świąteczno-noworoczną udawali się w całkiem niezłych nastrojach, wygrali w Kielcach z Industrią 29:28 , ustawili się na pole position w walce o mistrzostwo Polski. A chwilę wcześniej w Orlen Arenie rozbili wręcz Telekom Veszprem, jedną z najmocniejszych kadrowo drużyn w Europie. I tym samym, po fatalnym początku, otworzyli też sobie drzwi do awansu w Lidze Mistrzów.

W tych elitarnych rozgrywkach niedawno rzeczywiście wskoczyli do fazy play-off, w rodzimej Orlen Superlidze swoją dominację w fazie zasadniczej mieli udowodnić właśnie w rewanżu z Industrią Kielce. Przetrzebioną kadrowo, właściwie skazywaną na Mazowszu na porażkę. Tymczasem na niespełna kwadrans przed końcem meczu to goście mieli osiem bramek, robili co tylko chcieli.I wygrali 34:29.