Polska - Rumunia w el. mistrzostw Europy. Arcyważny mecz dla obu drużyn, stawką awans do turnieju finałowego

Niemniej to goście zdobyli pierwsze dwie bramki, Polakom zaś atak trzymał duet Andrzej Widomski - Piotr Jędraszczyk. W 13. minucie serca kibiców w Gorzowie mocniej zadrżały, rumuński obrońca Robert Militaru nadepnął z tyłu Olejniczaka, który zbierał się do rzutu z sześciu metrów. To mogło grozić poważną kontuzją stawu skokowego, skończyło się na strachu, trafieniu gracza Industrii Kielce i karze dla Rumuna. Za chwilę Militaru, tuż po powrocie, dostał drugą karę, tym razem za faul na Jędraszczyku. Rzutu karnego nie wykorzystał co prawda Mikołaj Czapliński, ale za moment Maciej Gębala dał Biało-Czerwonym pierwsze prowadzenie - 7:6.