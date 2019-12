Tałant Dujszebajew: Święta w Hiszpanii, Nowy Rok w Kirgistanie

Tałant Dujszebajew, trener piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce jest jednym z lepszych na świecie szkoleniowców. Bywa jednak, że zamienia się w eksperta od ...obierania ziemniaków i cebuli. Opowiedział, jak spędza święta.

Dujszebajew święta spędza jak zwykle z rodziną w Hiszpanii. "Natomiast Nowy Rok po raz pierwszy od 34 lat przywitam w rodzinnym Kirgistanie" - powiedział szkoleniowiec mistrza Polski.



"Koniec roku to dla mnie odpoczynek od piłki ręcznej i czas wspólnie spędzony z rodziną" - podkreślił Dujszebajew, który święta tradycyjnie spędza wraz z rodziną w Hiszpanii, gdzie występował jako zawodnik i wcześniej pracował jako trener.

Na świątecznym stole pojawiają się przysmaki z kuchni hiszpańskiej, kirgiskiej i rosyjskiej.

"Będą różnego rodzaju sałatki, które uwielbiam. Nie zabraknie też oczywiście śledzi, to jedno z moich ulubionych świątecznych dań. Święta w Hiszpanii nie mogą się oczywiście obyć bez owoców morza, które spożywamy praktycznie przez cały rok" - zdradził kulinarne upodobania szkoleniowiec.

Jak przyznał, stara się pomagać w świątecznych przygotowaniach.

"Na pewno nie w przygotowaniu potraw, bo w mojej rodzinie to domena kobiet. Robią to doskonale i najlepiej im w tym nie przeszkadzać. Moja pomoc ogranicza się do obierania ziemniaków czy cebuli" - dodał z uśmiechem.

Na koniec roku wybiera się do Kirgistanu.

"Sylwestra i Nowy Rok spędzę tam po raz pierwszy od... 34 lat. Spotkam się z przyjaciółmi, których nie widziałem przez wiele lat. Dlatego ten dzień będzie dla mnie wyjątkowy" - zapewnił 51-letni Dujszebajew, który urodził się w Biszkeku.

Złożył też świąteczno-noworoczne życzenia fanom piłki ręcznej, nie tylko z Kielc.

"Przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Żeby zawsze nas wspierali i pamiętali o tym, że grając w całej Europie reprezentujemy to miasto, ten region i ten kraj" - zaznaczył trener PGE VIVE.

