Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce!

Damian Wysocki

Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce. Kirgiz zrezygnował ze stanowiska po przegranym półfinale Pucharu Polski z Orlenem Wisłą Płock. W kolejnych dniach, po dalszych rozmowach, władze klubu przyjęły jego dymisję. Zespół do końca sezonu poprowadzi Krzysztof Lijewski.

Tałant Dujszebajew w sportowej koszulce z logotypami sponsorów, stoi z założonymi rękami na tle widzów.
Tałant DujszebajewPiotr Matusewicz East News

W ostatnich dniach władze klubu odbyły kolejne rozmowy z trenerem, którego kontrakt obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. W tym czasie treningi prowadził Krzysztof Lijewski, który poprowadził zespół w pierwszym meczu ćwierćfinału Orlen Superligi z Netlandem MKS-em Kalisz.

W piątek klub i szkoleniowiec zdecydowali o rozstaniu. "Trener podjął tę decyzję w przekonaniu, że drużyna potrzebuje nowego impulsu, który pozwoli jej skutecznie rywalizować w najważniejszej fazie sezonu", napisano w komunikacie.

To szokująca informacja, bo jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że 20-krotny mistrz Polski zaproponuje Tałantowi Dujszebajewowi nowy, dłuższy kontrakt. Latem tego roku drużyna przejdzie gruntowne zmiany. Po wielu latach odejdą z niej między innymi Alex i Daniel Dujszebajewowie. Zespół zasili co najmniej sześciu nowych graczy na czele z Dejanem Milosavljevem.

2026 będzie rokiem końca "Ery Dujszebajewowów w Kielcach". Tałant Dujszebajew pracował w klubie od stycznia 2014 roku, kiedy zastąpił Bogdana Wentę. Dwa lata później poprowadził "żółto-biało-niebieskich" do historycznego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Z ekipą z Kielc łącznie zagrał pięć razy w Final4, sięgając jeszcze po dwa srebra i jeden brąz. Bogatą kolekcję sukcesów uzupełnia dziesięć mistrzostw Polski, siedem krajowych pucharów i dwa brązy klubowych mistrzostw świata.

Drużynę do końca tego sezonu poprowadzi Krzysztof Lijewski. Tałant Dujszebajewa od lutego jest selekcjonerem reprezentacji Francji.

Zobacz również:

Anna Lewandowska
Sportowe życie

Anna Lewandowska w "Tańcu z gwiazdami"? I to z kim. "Będziemy razem tańczyć"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Trener drużyny sportowej w niebieskiej koszulce przemawia gestykulując dłońmi przy głowie, na tle rozmytej publiczności i żółtych siedzisk.
Tałant DujszebajewTomasz Fąfara/Industria Kielcemateriały prasowe
Trener w białej koszulce sportowej gestykuluje z wyraźnym zaangażowaniem oraz emocjami, jego twarz wyraża złość lub frustrację, w tle nieostre sylwetki widzów lub członków zespołu.
Tałant DujszebajewMarius Becker/DPAAFP
Jakub Rutnicki: Należy zrobić wszystko, by przerwać dramat, który wywołał Radosław PiesiewiczPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja