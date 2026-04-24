Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce!
Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce. Kirgiz zrezygnował ze stanowiska po przegranym półfinale Pucharu Polski z Orlenem Wisłą Płock. W kolejnych dniach, po dalszych rozmowach, władze klubu przyjęły jego dymisję. Zespół do końca sezonu poprowadzi Krzysztof Lijewski.
W ostatnich dniach władze klubu odbyły kolejne rozmowy z trenerem, którego kontrakt obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. W tym czasie treningi prowadził Krzysztof Lijewski, który poprowadził zespół w pierwszym meczu ćwierćfinału Orlen Superligi z Netlandem MKS-em Kalisz.
W piątek klub i szkoleniowiec zdecydowali o rozstaniu. "Trener podjął tę decyzję w przekonaniu, że drużyna potrzebuje nowego impulsu, który pozwoli jej skutecznie rywalizować w najważniejszej fazie sezonu", napisano w komunikacie.
To szokująca informacja, bo jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że 20-krotny mistrz Polski zaproponuje Tałantowi Dujszebajewowi nowy, dłuższy kontrakt. Latem tego roku drużyna przejdzie gruntowne zmiany. Po wielu latach odejdą z niej między innymi Alex i Daniel Dujszebajewowie. Zespół zasili co najmniej sześciu nowych graczy na czele z Dejanem Milosavljevem.
2026 będzie rokiem końca "Ery Dujszebajewowów w Kielcach". Tałant Dujszebajew pracował w klubie od stycznia 2014 roku, kiedy zastąpił Bogdana Wentę. Dwa lata później poprowadził "żółto-biało-niebieskich" do historycznego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Z ekipą z Kielc łącznie zagrał pięć razy w Final4, sięgając jeszcze po dwa srebra i jeden brąz. Bogatą kolekcję sukcesów uzupełnia dziesięć mistrzostw Polski, siedem krajowych pucharów i dwa brązy klubowych mistrzostw świata.
Drużynę do końca tego sezonu poprowadzi Krzysztof Lijewski. Tałant Dujszebajewa od lutego jest selekcjonerem reprezentacji Francji.