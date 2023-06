Tak się wygrywa Ligę Mistrzów. Najważniejszy element, kluczowy w samej końcówce

Mistrz Polski z Kielc rok temu miał w finale Ligi Mistrzów ogromnego pecha - toczył pasjonujący bój z Barceloną, przegrał go jednak po rzutach karnych . Teraz też nikt nie ma wątpliwości, że Katalończycy są faworytem do końcowego triumfu. Mają wspaniały sezon, z 56 spotkań we wszystkich rozgrywkach, wygrali 54, jeden zremisowali. Czy ktoś zdoła zatrzymać Barcę i czy może to być właśnie Barlinek Industria Kielce?

PSG nie ma już największych gwiazd. I właśnie dlatego gra teraz lepiej?

- Chciałbym zagrać w finale, ale na dziś mogę powiedzieć tylko tyle, nic więcej. Mamy duży szacunek do Paryża, a jeśli wygramy, to zobaczymy, co będzie dalej. Być w finale to nasz cel i marzenie, a czy trafimy do niego, to dziś nie znam odpowiedzi - mówi Alex Dujszebajew, mózg drużyny z Kielc i zawodnik, który bierze na siebie największą odpowiedzialność w trudnych chwilach. A zarazem szczypiornista, który Ligę Mistrzów już wygrał, jeszcze jako zawodnik Wardaru Kielce.