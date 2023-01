Szokująca klęska Urugwaju. Jedna z najwyższych porażek w historii MŚ

Reprezentacja Urugwaju od początku nie mogła zaliczyć mistrzostw świata do udanych. Na inaugurację przegrała 25-33 z Wyspami Zielonego Przylądka, a w kolejnym meczu ulegli 24-35 Brazylii.

I choć obie porażki były wyraźne, to trudno było spodziewać się takiej klęski, jak przeciwko Szwecji. W tym meczu już do przerwy Urugwaj przegrywał różnicą 17 bramek! Do przerwy wynik wynosił 25:8 na korzyść Szwedów.