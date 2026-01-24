Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szok po przerwie, 18-latek karcił mistrzów. Remis, ale co stało się później

Hiszpania po dwóch kolejkach fazy głównej mistrzostw Europy nie miała punktu, Dania, główny faworyt - tylko dwa. Dla niej był to szczególnie ważny mecz, jakakolwiek strata nie wchodziła w grę. I mistrzowie świata oraz igrzysk dominowali od początku, prowadzili. A tymczasem zaraz po przerwie zaskoczył ich 18-letni Marcos Fis, jego akcja dały remis 17:17. Reakcja gospodarzy w Herning była imponująca.

Zawodnik drużyny piłki ręcznej dynamicznie biegnie z piłką, skupiony na grze, podczas gdy drugi fragment zdjęcia ukazuje trenera energicznie przekazującego wskazówki w trakcie meczu.
18-letni Marcos Fis imponował do 35. minuty, to on rzucił na 17:17. A chwilę później trener Duńczyków Nikolaj Jacobsen zobaczył żółtą kartkęIMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/East News & Bo Amstrup/EPAPAP/East News

Dwubramkowa porażka z Niemcami, jednobramkowa z Norwegią - te wyniki sprawiły, że na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej w grupie I Hiszpanie byli już w skrajnie trudnej sytuacji w walce o strefę medalową mistrzostw Europy. Choć nie ukrywajmy, ich awans do czwórki byłby sporą niespodzianką.

Tak samo sporą niespodzianką, a wręcz sensacją, byłby brak w tym gronie Danii - aktualnego mistrza świata i mistrza olimpijskiego. Tymczasem zespół Nikolaja Jacobsena przegrał w pierwszej fazie turnieju z Portugalią, ten wynik wciąż się liczy. I stąd tak ważna dla Duńczyków była rywalizacja z Hiszpanią. Co tu zresztą dużo mówić, dwa pozostałe spotkania - z Norwegią i Niemcami - będą miały podobny ciężar gatunkowy.

Mistrzostwa Europy. Dania kontra Hiszpania w meczu fazy zasadniczej. Faworyci szybko odskoczyli

Hiszpanom zostały więc potyczki z Danią, Portugalią i Francją, czyli trzema z czterech najlepszych ekip zeszłorocznego mundialu. Zaczęli udanie, od trafienia Imanola Garciandii, ale zaraz po tym zaczęły się schody. I to dosłownie. Dania uszczelniła środek obrony, Simon Pytick momentalnie zaczął to wykorzystywać. I nie minęło wiele czasu, a już faworyci prowadzili 4:1.

Dynamiczna akcja meczowa piłki ręcznej, zawodnik w czerwonym stroju próbuje rzucić piłkę, mocno naciskany przez dwóch przeciwników w białych strojach, tłum kibiców w tle.
Mathias Gidsel zatrzymywany przez HiszpanówBO AMSTRUPPAP/EPA

Hiszpania męczyła się w ataku pozycyjnym, Dania grała efektywniej, a i w jej bramce Emil Nielsen wykonywał lepszą pracę niż Sergey Hernandez. On w nieco ponad kwadrans zaliczył pięć udanych interwencji na 12 celnych rzutów rywali, Hiszpan zaś - tylko jeden. I to było widać też na tablicy wyników - utrzymywała się przewaga mistrzów świata.

Tyle że nie była wysoka, wahała się w okolicach dwóch do czterech bramek. Była chwila, gdy obrotowy Orlenu Wisły Płock Abel Serdio trafił z koła na 8:9, ale serbscy sędziowie nie uznali gola. Wskazali, że wybrał piłkę z pola bramkowego. A w odpowiedzi Emil Jakobsen trafił z karnego na 10:7.

Hiszpanie dobrze rozegrali jednak końcówkę pierwszej połowy, odrobili połowę strat, przegrywali po 30 minutach tylko 14:16. Dobrą robotę wśród rywali wykonywał duet Pytlick (5/6)/Mathias Gidsel (3/4), ale już ich koledzy w ataku jakoś specjalnie nie imponowali.

Ta końcówka pierwszej połowy sprawiła jednak, że Hiszpanie pozostali w grze w tym spotkaniu. Czy o zwycięstwo? To byłaby jednak potężna sensacja. Nie wystraszyli się jednak znakomitego rywala, a nawet go zaskoczyli.

Zawodnik w jasnym stroju próbuje rzucić piłkę ręczną podczas meczu, będąc bronionym przez przeciwnika w czerwonym stroju. W tle widoczna grupa kibiców ubrana na czerwono oraz pozostali zawodnicy.
Daniel Dujszebajew w meczu z DaniąBO AMSTRUPPAP/EPA

A zwłaszcza Marcos Fis - 18-latek z Fraikin BM. Granollers. To on wywalczył rzut karny, a za chwilę posłał piłkę obok nogi Nielsena. I trafił raz jeszcze. A na 17:17 niespodziewanie w 35. minucie wyrównał Daniel Dujszebajew, rozgrywający Industrii Kielce.

Duńczycy uznali, że czas jednak kończyć taką zabawę. Trzy minuty później wygrywali już 21:17, przynajmniej przez moment, do analizy VAR arbitrów. Bo tę ostatnią bramkę Gidsela ostatecznie anulowali i wyrzucili z boiska Emila Bergholta, co jednak znacząco nie zmieniło sytuacji. Hiszpanie zupełnie się pogubili, nawet Alex Dujaszebajew. A Dania mknęła po zwycięstwo.

    Z tego 17:17 wkrótce zrobiło się 27:19, losy spotkania były już rozstrzygnięte. A kibice w Herning mieli święto na trybunach, ich zespół zbliżył się do półfinału.

    To ważny krok, ale zdecydowanie ważniejszy Duńczycy mogą postawić w poniedziałek. Wtedy zagrają w Jyske Bank Boxen z Niemcami.

    Mistrzostwa Europy - Grupa I

    Dania - Hiszpania 36:31 (16:14)

    Dania: Nielsen (14/43 - 33 proc.), K. Møller (0/1 - 0 proc.) - Jakobsen 8 (5/6 z karnych), Kirkeløkke 6, Pytlick 6, Gidsel 5, Hansen 3 (0/1), Bergholt 3, Hoxer 2, Landin 1, Lauge 1, Andersson 1, Hald 1, Saugstrup, Mensah, L. Møller.

    Kary: 6 minut. Rzuty karne: 5/7.

    Hiszpania: Hernandez (7/36 - 19 proc.), Biosca (0/6 - 0 proc.) - Fis 9 (3/4), A. Dujszebajew 5, Garciandia 4, Gomez 3 (1/2), Odriozola 2, D. Dujszebajew 2, Gurri 1, Casado 1, Tarrafeta 1, Serdio 1, Romero 1, Barrufet 1, Serradilla, Fernandez.

    Kary: 12 minut. Rzuty karne: 4/6.

    Wyniki trzeciej kolejki:
    • Francja - Portugalia 46:38 (28:15)
    • Hiszpania - Dania: 36:31 (16:14)
    • Niemcy - Norwegia: od godz. 20.30 (wynik tutaj)

    TABELA:

    • 1. Francja 3 mecze - 4 pkt - 113:104
    • 2. Dania 3 mecze - 4 pkt - 97:91
    • 3. Niemcy 2 mecze - 4 pkt - 66:62
    • 4. Norwegia 2 mecze - 2 pkt - 69:72
    • 5. Portugalia 3 mecze - 2 pkt - 99:107
    • 6. Hiszpania 3 mecze - 0 pkt - 97:105

    Zawodnicy drużyny piłki ręcznej w czerwonych strojach oraz ich trener stoją na linii bocznej boiska, okazując silne emocje i zaangażowanie, niektórzy mają wzniesione pięści w geście triumfu, trener bije brawo.
    Trener Nikolaj Jacobsen i reprezentanci DaniiBO AMSTRUPPAP/EPA
