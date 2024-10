Świetny mecz mistrzów Polski w Berlinie. Żelazna obrona, ostatnia akcja zdecydowała

Trzy mecze, trzy porażki - co jedna, to bardziej bolała. Orlen Wisła Płock wreszcie, po wielu latach, trafił do Ligi Mistrzów jako najlepszy zespół w kraju, a tu znów, jak rok temu, pojawił się falstart. Falstart tym bardziej bolesny, że "Nafciarze" przegrali dwa spotkania ze średniakami, a później ulegli jednym trafieniem PSG, marnując już po czasie rzut karny .

Trzeba jednak przyznać, że dwutygodniowa przerwa od gry w Lidze Mistrzów podziałała na mistrzów Polski znakomicie. Wciąż było widać deficyty w grze ofensywnej "Nafciarzy", ale w tym składzie kadrowym nie może być inaczej. Hiszpańskiemu trenerowi udało się za to scalić defensywę, co przecież było i powinno być największym atutem tej drużyny. Pewności dodawał w bramce Viktor Hallgrimsson , na kole walczył jak lew z potężnymi rywalami Dawid Dawydzik , ale kluczowa była właśnie obrona. Kierowana oczywiście przez duet Leon Susnja - Mirsad Terzić , ale też z bardzo istotną rolą Zoltana Szity .

Znakomita defensywa, z obu stron. Mistrz Polski dzielnie poczynał sobie w Max-Schmelling-Halle

Füchse było faworytem, to nie ulegało wątpliwości. W Max-Schmeling-Halle wicemistrzowie Niemiec przegrali co prawda w tym sezonie z Telekomem Veszprem, ale wiadomo - Węgrzy to stały faworyt całych rozgrywek. A do tego triumfator, kilka dni temu, IHF Super Globe, czyli klubowych mistrzostw świata.