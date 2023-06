Świetna wiadomość dla polskiej drużyny. Na to właśnie czekali!

EHF miała do dyspozycji sześć miejsc, a chętnych było aż 10 zespołów. Bardzo dobre występy w pucharach w ostatnim sezonie dały jednak znakomity efekt - dziś wicemistrz Polski też został zaproszony do Ligi Mistrzów .

Dziesięć zespołów mogło być już pewnych fazy grupowej. Jedna niespodzianka

Europejska Federacja Piłki Ręcznej nie trzymała tym razem kibiców w niepewności - o tzw. dzikich kartach do następnej edycji Ligi Mistrzów zadecydowała półtorej doby po zakończeniu ostatniego finału. Był on niezwykle dramatyczny - SC Magdeburg pokonał Barlinek Industrię Kielce 30:29 po dogrywce, choć mistrzowie Polski mogli to spotkanie rozstrzygnąć w regulaminowym czasie gry, mieli piłkę, grali w przewadze. Trzecie miejsce przypadło Barcelonie, która rozbiła w starciu o tę pozycję zespół Kamila Syprzaka, czyli PSG.