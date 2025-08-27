Superpuchar Polski w piłce ręcznej na antenach Polsatu - mecz mężczyzn w ogólnodostępnym Super Polsacie!

W pierwszym spotkaniu, o godzinie 14:30, na parkiet wybiegną aktualne mistrzynie Polski i zdobywczynie ORLEN Pucharu Polski - KGHM Zagłębie Lubin. Naprzeciw Miedziowym staną wicemistrzynie Polski - PGE MKS El-Volt Lublin, najbardziej utytułowany klub w historii polskiej kobiecej piłki ręcznej, mogący pochwalić się aż 22 tytułami mistrza kraju. To starcie dwóch potęg żeńskiego handballu zapowiada ogromne emocje już od pierwszego gwizdka, a kibice będą mogli śledzić je na żywo w Polsat Sport 2.

O godzinie 18:00 dojdzie do starcia gigantów w meczu o Superpuchar Polski mężczyzn. Na parkiet wybiegną aktualni mistrzowie Polski i obrońcy trofeum - ORLEN Wisła Płock, mający na koncie dziewięć tytułów mistrzowskich. Ich rywalem będzie zdobywca ORLEN Pucharu Polski - Industria Kielce, najbardziej utytułowany klub w historii polskiego szczypiorniaka z 20 mistrzostwami kraju i zwycięstwem w Lidze Mistrzów na koncie. Te mecze od lat elektryzują całą sportową Polskę i są synonimem rywalizacji na światowym poziomie, pełnej walki o każdą bramkę do ostatniej sekundy. Spotkanie będzie transmitowane zarówno w Polsat Sport 2, jak i w ogólnodostępnym Super Polsacie.

Przed i po każdym z meczów zaplanowano studio, które dostarczy analiz i komentarzy ekspertów, wprowadzając widzów w atmosferę wydarzenia. Cała transmisja zostanie przeprowadzona w wysokim standardzie - przy użyciu 12 kamer i dedykowanej oprawy graficznej. Dodatkowo, podczas spotkań zostanie wykorzystany system VR (Video Replay).

Plan transmisji:

· Godz. 14:30 (od 14:00 start studia) KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin (Polsat Sport 2).

· Godz. 18:00 (od 16:30 start studia) ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce (Polsat Sport 2, Super Polsat).

· Do 20:40 studio pomeczowe w Polsat Sport 2.

Superliga sp. z o.o. jest spółką zarządzającą najwyższą klasą rozgrywkową piłki ręcznej w Polsce - ORLEN Superligą, ORLEN Superligą Kobiet oraz Superpucharem Polski, odpowiadającą za prowadzenie rozgrywek, sprzedaż praw medialnych i scentralizowanych praw marketingowych.

