Superliga oraz kluby ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet wspierają 33. Finał WOŚP

Na licytację w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Superliga sp. z o.o. przekazała wyjątkową możliwość obejrzenia Superpucharu Polski 2025 od kulis. Już 30 sierpnia w Atlas Arenie w Łodzi najlepsze męskie i kobiece drużyny w kraju zmierzą się w walce o trofeum Superpucharu. Zwycięzca licytacji otrzyma dwa bilety VIP oraz szansę na doświadczenie niezapomnianych chwil. Wejście do szatni, na parkiet Atlas Areny, spotkanie z zawodnikami, zdobycie autografów i otrzymanie unikalnych gadżetów to tylko część atrakcji, które czekają na zwycięzcę aukcji. Dołącz do licytacji i poczuj emocje Superpucharu Polski z zupełnie nowej perspektywy. Licytacja: TUTAJ.

