Super duet z Płocka i reszta. Siódemka 8. serii ORLEN Superligi

SIÓDEMKA 8. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Zurabi Tsintsadze (Zepter KPR Legionowo)

Gruzin był bohaterem wygranego spotkania z drużyną z Kwidzyna. Odbił 14 piłek przy 41-procentowej skuteczności. Jego postawa pozwoliła na zniwelowanie błędów jego kolegów w ataku i skromne zwycięstwo 26:24.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Reprezentant Polski nie ściąga nogi z gazu. W kolejnym spotkaniu z rzędu w bardzo dobrym stylu potrafił wykorzystywać to, co udawało się wypracować obronie. Swoje dokłada również w tym elemencie. W wygranym starciu z Corotop Gwardią Opole rzucił osiem goli.

Lewy rozgrywający: Mitja Janc (Orlen Wisła Płock)

Słoweniec potwierdził świetną formę w "Świętej Wojnie". W pełni wykorzystywał swój duży atut, czyli grę jeden na jeden. Dobrze wchodził w wolne przestrzenie, potrafił zbierać piłki. Zanotował osiem goli i cztery asysty.

Środkowy rozgrywający: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

Węgier był niezmordowany w swoich atakach. Brał ciężar rozgrywania na swoje barki. Na początku to głównie on rzucał dla Orlenu Wisły w starciu w Kielcach, podobnie jak w końcówce. Pod koniec pierwszej połowy zaliczył niebezpieczny i bolesny upadek. Zdołał się pozbierać i grał jak z nut. Zaliczył 10 bramek.

Prawy rozgrywający: Rafał Przybylski (Handball Stal Mielec)

Doświadczony rozgrywający robił wszystko, aby komplet punktów został w Mielcu w starciu z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Handball Stal przegrała jednak po rzutach karnych. Były reprezentant Polski zanotował osiem goli i sześć asyst.

Prawy skrzydłowy: Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Wychowanek Kusego Kraków dwoił się i troił, aby Industria Kielce była w grze o zwycięstwo w meczu z Orlenem Wisłą. Grał na skrzydle, ale również prawym rozegraniu. Rzucił pięć goli przy stuprocentowej skuteczności. W rozgrywaniu bardzo dużo widział.

Kołowy: Bartosz Skiba (KGHM Chrobry Głogów)

To nie była seria kołowych. Zawodnik z Dolnego Śląska zrobił wszystko, co miał do zrobienia w ataku, bo rzucił trzy gole przy stuprocentowej skuteczności w wygranym starciu z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Ważną rolę odegrał w obronie. Defensywa KGHM Chrobrego dłuższymi momentami przypominała monolit, którym często była w poprzednich sezonach.

Zawodnik serii: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

Arkadiusz Moryto NurPhoto Getty Images

Bartosz Skiba (z prawej strony) FOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PL Newspix.pl

Mitja Janc (z lewej strony) NurPhoto Getty Images