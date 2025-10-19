Partner merytoryczny: Eleven Sports

Super duet z Płocka i reszta. Siódemka 8. serii ORLEN Superligi

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Georgo Fazekas i Mitja Janc poprowadzili Orlen Wisłę Płock do zwycięstwa w "Świętej Wojnie". Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie w ósmej serii ORLEN Superligi? Prezentujemy najlepszą siódemkę 8. serii ORLEN Superligi.

Georgo Fazekas
Georgo FazekasMateusz BireckiAFP

SIÓDEMKA 8. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Zurabi Tsintsadze (Zepter KPR Legionowo)

Gruzin był bohaterem wygranego spotkania z drużyną z Kwidzyna. Odbił 14 piłek przy 41-procentowej skuteczności. Jego postawa pozwoliła na zniwelowanie błędów jego kolegów w ataku i skromne zwycięstwo 26:24.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Reprezentant Polski nie ściąga nogi z gazu. W kolejnym spotkaniu z rzędu w bardzo dobrym stylu potrafił wykorzystywać to, co udawało się wypracować obronie. Swoje dokłada również w tym elemencie. W wygranym starciu z Corotop Gwardią Opole rzucił osiem goli.

Lewy rozgrywający: Mitja Janc (Orlen Wisła Płock)

Słoweniec potwierdził świetną formę w "Świętej Wojnie". W pełni wykorzystywał swój duży atut, czyli grę jeden na jeden. Dobrze wchodził w wolne przestrzenie, potrafił zbierać piłki. Zanotował osiem goli i cztery asysty.

Środkowy rozgrywający: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

Węgier był niezmordowany w swoich atakach. Brał ciężar rozgrywania na swoje barki. Na początku to głównie on rzucał dla Orlenu Wisły w starciu w Kielcach, podobnie jak w końcówce. Pod koniec pierwszej połowy zaliczył niebezpieczny i bolesny upadek. Zdołał się pozbierać i grał jak z nut. Zaliczył 10 bramek.

Prawy rozgrywający: Rafał Przybylski (Handball Stal Mielec)

Doświadczony rozgrywający robił wszystko, aby komplet punktów został w Mielcu w starciu z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Handball Stal przegrała jednak po rzutach karnych. Były reprezentant Polski zanotował osiem goli i sześć asyst.

Prawy skrzydłowy: Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Wychowanek Kusego Kraków dwoił się i troił, aby Industria Kielce była w grze o zwycięstwo w meczu z Orlenem Wisłą. Grał na skrzydle, ale również prawym rozegraniu. Rzucił pięć goli przy stuprocentowej skuteczności. W rozgrywaniu bardzo dużo widział.

Kołowy: Bartosz Skiba (KGHM Chrobry Głogów)

To nie była seria kołowych. Zawodnik z Dolnego Śląska zrobił wszystko, co miał do zrobienia w ataku, bo rzucił trzy gole przy stuprocentowej skuteczności w wygranym starciu z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Ważną rolę odegrał w obronie. Defensywa KGHM Chrobrego dłuższymi momentami przypominała monolit, którym często była w poprzednich sezonach.

Zawodnik serii: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

Zobacz również:

Trener Arne Senstad wkrótce zdecyduje o kadrze na mistrzostwa świata. Mecz z Rumunią mógł mu w tym pomóc
Reprezentacja kobiet

Żołnierze ruszyli ze wsparciem reprezentacji Polski. 11 fatalnych minut w Krajowej

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Dwóch zawodników podczas meczu piłki ręcznej na hali sportowej, jeden w żółtej koszulce przygotowuje się do podania lub rzutu, drugi w zielonym stroju broni dostępu do bramki.
Arkadiusz MorytoNurPhotoGetty Images
Dwóch piłkarzy ręcznych w trakcie dynamicznej akcji na boisku sportowym, zawodnik w białym stroju prowadzi piłkę, a drugi w niebieskim stara się go powstrzymać, w tle widoczna publiczność na trybunach.
Bartosz Skiba (z prawej strony)FOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PLNewspix.pl
Dwóch zawodników w trakcie dynamicznej akcji podczas meczu piłki ręcznej, jeden z nich ubrany w niebieski strój rzuca piłkę, drugi w zielonym stroju próbuje go zablokować, w tle widać trybuny z widzami.
Mitja Janc (z lewej strony)NurPhotoGetty Images

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja