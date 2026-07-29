Strzelecki popis Tkaczyka i Moryty. Norwegia zaskoczona na starcie ME

Młodzi polscy piłkarze ręczni po raz dziewiąty rywalizują w finałowym turnieju mistrzostw kontynentu w tej kategorii wiekowej. Tylko raz, 20 lat temu, udało się znaleźć w najlepszej czwórce, choć poza strefą medalową. Trener Ryszard Skutnik miał wówczas w zespole m.in. Piotra Wyszomirskiego, Piotra Chrapkowskiego czy Roberta Orzechowskiego, późniejszych reprezentantów w kadrze seniorskiej. Po raz ostatni w najlepszej "10" w Europie juniorzy byli w 2014 roku, wtedy jednak to nasz kraj organizował finałowy turniej.

Później zaczęła się zapaść, która dotknęła całą reprezentacyjną piłkę ręczną.

Gdy Biało-Czerwoni grali w 2016 roku w Tallinnie półfinał z Chorwacją, żadnego z obecnych graczy kadry U-18 nie było jeszcze na świecie. To zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi. Do niedawna prowadził ich Rafał Gliński, skrzydłowy z czasów kadry Bogdana Wenty i Michaela Bieglera, od stycznia zaś opiekunem tej kadry jest Wojciech Jedziniak. W lutym okazało się, że w fazie grupowej mistrzostw w Serbii Biało-Czerwoni zmierzą się z Danią, Norwegią i Słowacją. O sile ekip ze Skandynawii nikogo nie trzeba przekonywać - na każdym poziomie. Nasz zespół trafił zaś do najsłabszego, czwartego koszyka.

Mistrzostwa Europy U-18. Polska grała w Belgradzie z Norwegią

Pewnym punktem odniesienia dla skali trudności zadania mogą być wyniki poprzedniej edycji Mistrzostw Europy do lat 18, rozegranej w 2024 roku w Czarnogórze. Duńczycy wywalczyli wówczas srebrne medale, Norwegowie zajęli siódme miejsce, natomiast reprezentacja Polski prowadzona przez trenera Mariusza Jurasika zakończyła turniej na 18. pozycji. Słowacy nie uczestniczyli w tamtym czempionacie.

- Skandynawskie zespoły mogą być postrzegane jako faworyci, ale ja wolę wychodzić z założenia, że na mistrzostwach Europy każdy może walczyć z każdym. Nasza grupa zapowiada się jako jedna z najciekawszych w całych mistrzostwach i oczywiście nie boimy się tej rywalizacji - mówił Jedziniak, cytowany przez stronę ZPRP.

Jakub Moryto ZPRP materiały prasowe

Dziś jego drużyna na starcie turnieju grała w Belgradzie z Norwegią - i nie była faworytem. Dla Polaków przetarciem przed tym turniejem były dwa sparingi w Szczyrku z Izraelem, jeden wygrany 44:39, drugi zremisowany 39:39. Co świadczy o ofensywnym usposobieniu drużyny.

W 5. minucie Norwegia prowadziła 2:1, po kolejnych ośmiu minutach było już 7:3 dla Polski. Dwa razy trafił Mateusz Tkaczyk, dwa razy Jakub Moryto, po jednym golu dołożyli: Adrian Foltyn i Kamil Skiba. Nazwiska dwóch pierwszych są świetnie znane kibicom piłki ręcznej w polsce: Mateusz to syn Grzegorza, legendy i byłego kapitana "Orłów Wenty". A Jakub - młodszy brat Arkadiusza, podpory Industrii Kielce, też wywodzący się z Kusego Kraków.

Mateusz Tkaczyk ZPRP materiały prasowe

Czas na żądanie trenera Norwegów niewiele zmienił - jego zespół dopiero na 20 sekund przed przerwą zdążył zmniejszyć straty do dwóch bramek (12:14). Za chwilę jednak rzucił jeszcze Artur Wiśniewski, zaliczka była więc nieco lepsza.

A po przerwie Polacy kontrolowali już to spotkanie - przez cały czas ich przewaga wahała się od czterech do siedmiu trafień. Skończyło się na 32:26 - to wiele znaczy w kontekście dalszych losów tej ekipy w ME.

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W czwartek o godz. 12 drużyna trenera Jedziniaka zagra ze Słowacją, która będzie miała tylko 17 godzin na regenerację po spotkaniu z Danią. Jeśli Duńczycy potwierdzą swoje aspiracje, ograją tak w środę Słowację, a w czwartek Norwegię, to ewentualna druga wygrana zapewni Polakom co najmniej drugą pozycję w grupie E.

Mistrzostwa Europy do lat 18. Grupa E

Norwegia - Polska 26:32 (12:15)

Polska: Taiwo, Drzewiński - Tkaczyk 6, Moryto 5, Skiba 4, Wiśniewski 3, Sobczyk 3, Kruszelnicki 2, Adamczyk 2, Lendzion 2, Ciszewski 2, Foltyn 1, Cieśla 1, Arciszewski 1, Steczek, Pruszkowski.

Kary: 10 minut. Rzuty karne: 3/4.

Arkadiusz Moryto, piłka ręczna Andrzej Iwanczuk/REPORTER East News





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