Starły się dwie potęgi i... znów skończyło się tak samo! Skandynawia rządzi

Gdy rok temu w Tokio Francja sięgnęła po mistrzostwo olimpijskie, mogła podziękować zawodniczkom występującym pod szyldem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, że te ograły w półfinale jedną bramką wielkiego faworyta, czyli Norwegię. Bo Norwegia, absolutny dominator w ostatnich latach, grała rewelacyjnie, wygrywała wszystkie mecze. Aż w końcu trafił jej się w Japonii słabszy moment w półfinale. Teraz Francja zrobiła wszystko, by uniknąć Norwegii przed dominującym starciem o złoto. Wygrywała każde kolejne spotkanie w pierwszej i drugiej fazie grupowej, a przecież Norwegia miała zrobić tak samo. Tylko że w środę niespodziewanie uległa Danii i spadła na drugie miejsce . A to oznaczało, że do wielkiego rewanżu dojdzie już na etapie półfinału.

Francja miała plan na starcie gigantów. Do 25. minuty realizowała go bardzo dobrze

Trudno było tu wskazać zdecydowanego faworyta, bo choć Norwegia to wielka potęga, to i Francja zrobiła w ostatnim czasie wiele, by powoli za taką ją uważać. Decydowała więc dyspozycja dnia i wielkie indywidualności. Choć nie tak od razu, bo pierwsza połowa to niemal do samego końca walka gol za gol. Na niecałe pięć minut przed końcem Grace Zaadi dała Francji piąte w tym meczu prowadzenie - 11-10. I - jak się później okazało - ostatnie.